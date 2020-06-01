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Как Наталья Тенякова и Сергей Юрский нашли друг друга 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте об одной из самых эффектных пар советского кино — Сергее Юрском и Наталье Теняковой. Они сыграли супругов в комедии «Любовь и голуби» (1984), но если на экране в их паре постоянно возникали скандалы и громкие разборки, то в жизни семья Теняковой и Юрского была образцом для подражания. Для обоих брак был вторым, но стал судьбоносным: Наталья и Сергей были вместе полвека вплоть до ухода Юрского из жизни.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему про Яковлева ходили слухи, будто он сумасшедший.
Актеры , Видео , Любовь и голуби , Сергей Юрский
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