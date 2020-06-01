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Как звезда «Кортика» вырос в криминального авторитета 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как сложились жизни мальчишек и девчонок, которые снялись в популярных советских фильмах. Многие юные артисты, познавшие раннюю славу, во взрослой жизни теряются и не могут найти себя. Ролик рассказывает, почему свернули с прямой дороги Сергей Шевкуненко из фильма «Кортик» (1973) и Алексей Фомкин, главный актёр «Гостьи из будущего» (1984), и что стало с близняшками из «Королевства кривых зеркал» (1963).
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с девочкой из фильма «Странные взрослые».
Актеры , Видео , Королевство кривых зеркал , Кортик , Гостья из будущего , Алексей Фомкин , Сергей Шевкуненко
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