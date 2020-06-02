Несыгранные роли Алены Бондарчук 

Видео рассказывает о дочери Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука Алёне. Родившаяся в такой знаменитой актёрской семье Алёна не могла представить себе иной дороги, кроме творческой. В кино она дебютировала в 16, появившись в роли дочери героев Скобцевой и Бондарчука. После окончания школы-студии МХАТ Алёна играла в нескольких театрах и снималась. К сожалению, сложная болезнь унесла жизнь артистки всего в 48 лет. Смотрите ролик и узнайте, как династию продолжил сын Алёны Константин Крюков.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с девочкой из фильма «Странные взрослые».