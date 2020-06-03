Звезда «Не родись красивой» рассекретила сына 

Видео рассказывает об актрисе Нелли Уваровой, которая стала всеобщей любимицей после роли дурнушки в сериале «Не родись красивой» (2005-2006). После окончания сериала Нелли продолжила активно сниматься, но позже сосредоточилась на театре. Сейчас Уварова старается избегать публичности и не балует фанатов новостями из жизни. Зато те семейные фото, которые актриса крайне редко выкладывает в Сеть, по-настоящему радуют фанатов. Недавно Нелли Уварова показала, как выглядит её сын, которому сейчас чуть больше трёх лет.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Екатерина Гусева избегала съёмок с Сергеем Безруковым.