Какой стала внучка звезды «Бандитского Петербурга» 

Смотрите видео и узнайте, как выглядит внучка актёра Льва Борисова. На счету Борисова десятки ролей в кино, но одной из самых громких и запомнившихся зрителям стала роль криминального авторитета Антибиотика в сериале «Бандитский Петербург» (2000-2007). Сложно представить, что Борисова нет уже почти десять лет. Тем не менее, династия может продолжиться — внучка Льва в нынешнем году окончила школу. Как выглядит 17-летняя наследница, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, за что звезда «Двух капитанов» была обижена на Алексей Баталова.