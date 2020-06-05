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Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о жизни актёра Михаила Кокшенова. Впервые он появился на экране в 1957 году, промелькнув в картине «Высота» (1957), где его даже не упомянули в титрах. А после у Михаила было несколько десятков лет успешной кинокарьеры. Фильмы с его участием входят в золотой фонд отечественного кино, а большинство его ролей, даже эпизодических, накрепко врезались в память зрителям. Сегодня стало известно, что на 84-м году актёр скончался.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Екатерина Гусева избегала съёмок с Сергеем Безруковым.
Актеры , Видео , Екатерина Гусева , Михаил Кокшенов
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