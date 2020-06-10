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Звезды, которые резко сменили направление жизни 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте об актёрах, которые на пике славы резко сменили жизнь. Многие знаменитости, став кумирами миллионов зрителей, наслаждаются роскошью и купаются в любви поклонников. А вот другие по разным причинам оставляют актёрство и переходят в другие области. Так, российский актёр Дмитрий Шаракоис, которому известность принесла роль Левина в сериале «Интерны» (2010-2016), после ряда неудачных работ переехал в Лондон, где стал работать в ресторане и не жалеет о расставании с творчеством. Какие дороги выбрали другие некогда знаменитые артисты, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» вспомнил популярных актёров, осуждённых за преступления.
Актеры , Видео , Дмитрий Шаракоис
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