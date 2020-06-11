Что известно о дочери Георгия Вицина 

Герой видео — актёр Георгий Вицин. Несмотря на то, что Вицину часто доставались роли компанейских пьянчужек, в жизни он был человек необщительным и старался ограничить круг знакомых. На экране ему часто приходилось выпивать, но сам Вицин никогда не притрагивался к спиртному и вёл здоровый образ жизни. В отличие от коллег, которые без стеснения крутили романы, актёр всегда оставался однолюбом и сохранил верность супруге. В этом браке появилась дочь, который сейчас уже за 60. Кем стала наследница легендарного артиста и как она живёт?
Ранее «Рамблер» вспомнил роли Михаила Ефремова, где он играет пьяниц в кино.