Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что известно о дочери Георгия Вицина 

Елена Красовская 5 часов назад
Герой видео — актёр Георгий Вицин. Несмотря на то, что Вицину часто доставались роли компанейских пьянчужек, в жизни он был человек необщительным и старался ограничить круг знакомых. На экране ему часто приходилось выпивать, но сам Вицин никогда не притрагивался к спиртному и вёл здоровый образ жизни. В отличие от коллег, которые без стеснения крутили романы, актёр всегда оставался однолюбом и сохранил верность супруге. В этом браке появилась дочь, который сейчас уже за 60. Кем стала наследница легендарного артиста и как она живёт?
Ранее «Рамблер» вспомнил роли Михаила Ефремова, где он играет пьяниц в кино.
Актеры , Видео , Михаил Ефремов , Георгий Вицин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малоизвестные фильмы с непредсказуемым финалом
Малоизвестные фильмы с непредсказуемым финалом
По каким мультфильмам Disney скоро снимет кино
По каким мультфильмам Disney скоро снимет кино
Где сейчас Юлия Бордовских
Где сейчас Юлия Бордовских
Самые безумные моменты сериала «Великая»
Самые безумные моменты сериала «Великая»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Самые интересные фильмы про пришельцев
11:09
Самые интересные фильмы про пришельцев
Фильмы
Что известно о дочери Георгия Вицина
03:30
Что известно о дочери Георгия Вицина
Актеры
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
44:06
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
Актеры
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
01:59
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
Фильмы
Яркие британские комедии с черным юмором
10:19
Яркие британские комедии с черным юмором
Фильмы
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
14:29
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
Актеры
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
10:45
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение