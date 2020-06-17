Роли, навсегда изменившие жизнь актеров 

Видео рассказывает об актёрах, которых навсегда изменила одна роль. Зачастую съёмки в фильмах обходятся артистам дорого: им приходится не только менять внешность, но и по-настоящему вживаться в образ психологически. Так, сыгравший Джокера в одноимённой картине 2019 года Хоакин Феникс изучал книги по психологии и сильно похудел за непродолжительное время, потому что этого требовали продюсеры. Но из-за стрессового сброса веса он заработал расстройство пищевого поведения и едва не впал в депрессию. Как подготовка к съёмках сказалась на других артистах, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, пожертвовавших своими зубами ради славы.