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Роли, навсегда изменившие жизнь актеров 

Елена Красовская 1 час назад
Видео рассказывает об актёрах, которых навсегда изменила одна роль. Зачастую съёмки в фильмах обходятся артистам дорого: им приходится не только менять внешность, но и по-настоящему вживаться в образ психологически. Так, сыгравший Джокера в одноимённой картине 2019 года Хоакин Феникс изучал книги по психологии и сильно похудел за непродолжительное время, потому что этого требовали продюсеры. Но из-за стрессового сброса веса он заработал расстройство пищевого поведения и едва не впал в депрессию. Как подготовка к съёмках сказалась на других артистах, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, пожертвовавших своими зубами ради славы.
Актеры , Видео , Хоакин Феникс
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