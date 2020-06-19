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Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“» 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает о советском и российском актёре Викторе Павлове. Виктор начал сниматься ещё в начале шестидесятых, но первую славу ему принесла роль студента-неудачника в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965). После выхода фильма режиссёры начали активно приглашать актёра сниматься, и порой за год Павлов успевал принять участие в нескольких крупных проектах. Как складывалась личная жизнь артиста, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что едва не сломало жизнь и карьеру звезды «Большой перемены».
Актеры , Видео , Операция "Ы" , Виктор Павлов
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