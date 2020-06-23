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Как живет сегодня «внезапная и противоречивая» Дюжева 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте больше об актрисе Марине Дюжевой. В кино Марина дебютировала в 1974 году, едва окончив школу. Сейчас на её счету десятки ролей, причём даже в эпизодах артистка умела играть так, что её героини врезались в память. В девяностые годы Дюжева занялась озвучкой фильмом и стала одной из самых востребованных актрис озвучания. Как складывалась личная жизнь Дюжевой и чем она занимается сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал про лучшие перевоплощения Мэрил Стрип в кино.
Актеры , Видео , Мерил Стрип , Марина Дюжева
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