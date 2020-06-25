Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби» 

Смотрите видео и узнайте, как сложилась жизнь Лады Сизоненко, сыгравшей младшую дочь героя Александра Михайлова в комедии «Любовь и голуби» (1984). Отец Лады был цирковым артистом и хотел, чтобы дочь тоже получила творческую профессию. В результате Лада и оказалась на съёмках у Владимира Меньшова, поставившего «Любовь и голуби». Правда, несмотря на первый успешный опыт съёмок, Сизоненко актрисой так и не стала. Какой путь она выбрала, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как изменилась Катя из фильма «Ворошиловский стрелок».