Владимир Машков высказался об актерах-геях в кино. Своим мнением он поделился в ходе эфира на радио "Комсомольская правда". Как считает артист, в кино не больше представителей сексуальных меньшинств, чем в любой другой профессии:

"Знаете, я не думаю, что именно актерский цех этим славится. Может быть, просто актеры у всех на виду? Наверное, и в других видах деятельности встречаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации".

Он отметил, что, по его мнению, ориентация — личное дело каждого. Но ему становится неловко, когда кто-то пытается навязать ему свою позицию относительно этого вопроса. Машков поделился, что в такие моменты он старается сдерживать себя, чтобы не среагировать агрессивно.