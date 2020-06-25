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Владимир Машков высказался об лгбт-актерах в кино 

Стелла Шмель 48 минут назад
Машков высказался об актерах-геях
Фото: globallookpress.com
Владимир Машков высказался об актерах-геях в кино. Своим мнением он поделился в ходе эфира на радио "Комсомольская правда". Как считает артист, в кино не больше представителей сексуальных меньшинств, чем в любой другой профессии:
"Знаете, я не думаю, что именно актерский цех этим славится. Может быть, просто актеры у всех на виду? Наверное, и в других видах деятельности встречаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации".
Он отметил, что, по его мнению, ориентация — личное дело каждого. Но ему становится неловко, когда кто-то пытается навязать ему свою позицию относительно этого вопроса. Машков поделился, что в такие моменты он старается сдерживать себя, чтобы не среагировать агрессивно.
Ранее "Рамблер" писал, что Ургант прошелся по Собчак в своем шоу.
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Актеры , Владимир Машков , Комсомольская правда
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