Ургант высмеял Собчак в своем шоу

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Накануне в своем шоу «Вечерний Ургант» ведущий, обсуждая нестандартные соревнования, вспомнил о любви Ксении и ее мужа к похоронной атрибутике.

Ургант обсуждал со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым в рамках шоу необычные соревнования по скоростному копанию могил и дрифту на катафалках. В связи с этим событием Иван вспомнил звездную пару Ксении Собчак и Константина Богомолова , посетовав, что они, к сожалению, не будут участвовать в дрифте, что, несомненно, сделает соревнования менее зрелищными.

“Да, чемпионы прошлого года, к сожалению, не участвуют, потому что одному из них нужно ставить спектаклю, а другому вести «Осторожно, Собчак»,

— сказал ведущий, намекая на эпатажную свадьбу пары в сентябре прошлого года.

Напомним, что к ЗАГСУ Собчак с Богомоловым приехали на катафалке. Именно об этой истории и вспомнил Ургант в своем шоу.