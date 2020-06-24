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Ургант прошелся по Собчак в своем шоу 

Александра Нечаева 6 часов назад
Ургант высмеял Собчак в своем шоу
Фото: Кадр из видео
Накануне в своем шоу «Вечерний Ургант» ведущий, обсуждая нестандартные соревнования, вспомнил о любви Ксении и ее мужа к похоронной атрибутике.
Ургант обсуждал со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым в рамках шоу необычные соревнования по скоростному копанию могил и дрифту на катафалках. В связи с этим событием Иван вспомнил звездную пару Ксении Собчак и Константина Богомолова, посетовав, что они, к сожалению, не будут участвовать в дрифте, что, несомненно, сделает соревнования менее зрелищными.
“Да, чемпионы прошлого года, к сожалению, не участвуют, потому что одному из них нужно ставить спектаклю, а другому вести «Осторожно, Собчак»,
— сказал ведущий, намекая на эпатажную свадьбу пары в сентябре прошлого года.
Напомним, что к ЗАГСУ Собчак с Богомоловым приехали на катафалке. Именно об этой истории и вспомнил Ургант в своем шоу.
Ранее "Рамблер" писал, что Степаненко лишилась работы на ТВ.
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Комментарии 1
ТВ , Константин Богомолов , Дмитрий Хрусталев , Ксения Собчак
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