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Что стало с французами-любимцами советских киноманов 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, какими сейчас стали популярные французские актёры. Во второй половине прошлого века французские фильмы были известны и любимы в мире, и даже в Советском Союзе, куда редко попадали западные ленты, их тоже показывали. Актёры Пьер Ришар, Жерар Депардье и Луи де Фюнес вполне могли составить конкуренцию советским кинозвёздам, ведь публика их обожала. Как сложились жизни знаменитых артистов из Франции, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стал известен кандидат на роль нового Джокера.
Актеры , Видео , Пьер Ришар , Жерар Депардье
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