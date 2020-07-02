Как Ирина Муравьева попала в «Москва слезам не верит» 

Героиня видео — актриса Ирина Муравьёва. Первую роль в кино Ирина сыграла ещё в 1973 году, но известность к ней пришла чуть позже, когда вышел детектив «Чисто английское убийство» (1974). А спустя пять лет Муравьёва превратилась в одну из главных советских кинозвёзд, когда сыграла разбитную Людмилу в мелодраме «Москва слезам не верит». Как складывалась карьера актрисы? Почему она никогда не оставляла театр? И почему Ирина Муравьёва сейчас почти не снимается в кино? Обо всём расскажет ролик.
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