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Как Ирина Муравьева попала в «Москва слезам не верит» 

Елена Красовская 5 часов назад
Героиня видео — актриса Ирина Муравьёва. Первую роль в кино Ирина сыграла ещё в 1973 году, но известность к ней пришла чуть позже, когда вышел детектив «Чисто английское убийство» (1974). А спустя пять лет Муравьёва превратилась в одну из главных советских кинозвёзд, когда сыграла разбитную Людмилу в мелодраме «Москва слезам не верит». Как складывалась карьера актрисы? Почему она никогда не оставляла театр? И почему Ирина Муравьёва сейчас почти не снимается в кино? Обо всём расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, о какой роли мечтал Виктор Проскурин.
Актеры , Видео , Москва слезам не верит , Виктор Проскурин , Ирина Муравьева
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