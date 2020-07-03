Как живет главный старец Голливуда 

Смотрите видео и узнайте о жизни голливудской звезды Клинта Иствуда, который по праву носит звание самого крутого дедули фабрики звёзд. Недавно Клинт отпраздновал 90-летие, но столь почтенный возраст не мешает ему работать. Впервые актёр появился на экране ещё в 1955 году, а позднее стал лицом американских вестернов. В зрелом возрасте Иствуд переключился на режиссуру и здесь тоже преуспел. Пересчитать награды, полученные Иствудом, невозможно, но одних только «Оскаров» у него пять. Ролик расскажет о планах артиста на ближайшие годы.
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