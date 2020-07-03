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Как пережила гибель сына звезда «Старшего сына» 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает об актрисе Наталье Егоровой, которую в семидесятые-восьмидесятые годы считали одной из главных красавиц отечественного кино. На счету Егоровой несколько десятков ролей, но главным всегда для неё был сын. Будучи востребованной и популярной артисткой, Наталья пыталась компенсировать недостаток внимания дорогими подарками, но это и стало причиной гибели наследника. Как погиб сын Егоровой и как она пережила его уход, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с Волькой из фильма «Старик Хоттабыч».
Актеры , Видео , Старик Хоттабыч , Старший Сын , Наталья Егорова
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