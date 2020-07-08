В разговоре с журналистом из THR Шарлиз Терон прокомментировала решение режиссера Джорджа Миллера заменить ее на другую актрису в приквеле про Фуриозу. Терон исполняла эту роль в картине "Безумный Макс: Дорога ярости".
"Да, это тяжело принять, конечно. Мне действительно нравится этот персонаж, и я благодарна, что участвовала в ее создании. Она всегда будет много значить для меня. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы эта история продолжалась, но если Джордж считает иначе, значит, так нужно. Я ему доверяю".
В мае режиссер подтвердил, что собирается снимать отдельный фильм о героине из "Безумного Макса". Однако Миллер уточнил, что не может снова взять на эту роль Терон, поскольку ему нужна актриса не старше 30 лет. А обладательнице премии "Оскар" в этом году исполнится 45.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы лучшие фильмы и режиссеры современности.