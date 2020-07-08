Как Алексей Петренко решился сыграть Распутина 

Герой видео — советский актёр Алексей Петренко. Мощный и фактурный артист запоминался зрителям в любой роли, а одной из самых ярких стала роль Григория Распутина в картине «Агония» (1974) режиссёра Элема Климова. Фильм тяжело пробивался на экран, но потом всё-таки принёс славу Петренко. Как складывалась карьера артиста, почему он отказывался от многообещающих ролей и за что на него обиделся Владимир Высоцкий, расскажет ролик.
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