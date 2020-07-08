Порноактрисы обвинили коллегу в сексуальном насилии 

Десять порноактрис обвинили своего коллегу Райана Мэдисона в сексуальном насилии. Как сообщает Daily Mail, к преступлениям также причастна супруга Мэдисона Келли, — именно она помогала ему заманивать женщин.

Актрисы рассказали, что съемки с Мэдисоном, как правило, проводила женская команда, из-за чего у его партнерш в кадре возникало ложное ощущение безопасности. Однако в процессе Райан требовал, чтобы актрисы участвовали в сценах, на которые они не соглашались.

Кинсли Картер призналась, что подверглась насилию со стороны Мэдисона, когда ей был 21 год. По словам девушки, съемки с актером превратились для нее в "фильм ужасов".

Картер также рассказала, что дом Мэдисона, где он снимает фильмы, находится в Калифорнии, вдали от других жилых домов. По словам актрисы, другие девушки из-за этого могут почувствовать себя на съемках в полной изоляции:

«Главная причина, по которой я сейчас об этом говорю, заключается в том, что меня никто не предупреждал заранее. Я хочу, чтобы другие девушки знали о нем».

Аннабель Ред, в свою очередь, пожаловалась на то, что Мэдисон однажды "нарушил ее границы". А актриса Лекси Лор и вовсе заявила, что Мэдисон давно известен в порноиндустрии как насильник. Она сама стала его жертвой в 19 лет.