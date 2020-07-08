Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Порноактрисы обвинили коллегу в сексуальном насилии 

Рамблер 58 минут назад
Порноактрисы обвинили коллегу в сексуальном насилии
Фото: Ryan Madison/myspace.com
Десять порноактрис обвинили своего коллегу Райана Мэдисона в сексуальном насилии. Как сообщает Daily Mail, к преступлениям также причастна супруга Мэдисона Келли, — именно она помогала ему заманивать женщин.
Актрисы рассказали, что съемки с Мэдисоном, как правило, проводила женская команда, из-за чего у его партнерш в кадре возникало ложное ощущение безопасности. Однако в процессе Райан требовал, чтобы актрисы участвовали в сценах, на которые они не соглашались.
Кинсли Картер призналась, что подверглась насилию со стороны Мэдисона, когда ей был 21 год. По словам девушки, съемки с актером превратились для нее в "фильм ужасов".
Картер также рассказала, что дом Мэдисона, где он снимает фильмы, находится в Калифорнии, вдали от других жилых домов. По словам актрисы, другие девушки из-за этого могут почувствовать себя на съемках в полной изоляции:
«Главная причина, по которой я сейчас об этом говорю, заключается в том, что меня никто не предупреждал заранее. Я хочу, чтобы другие девушки знали о нем».
Аннабель Ред, в свою очередь, пожаловалась на то, что Мэдисон однажды "нарушил ее границы". А актриса Лекси Лор и вовсе заявила, что Мэдисон давно известен в порноиндустрии как насильник. Она сама стала его жертвой в 19 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как Трамп снялся в фильме для взрослых.
Видео дня. Самые захватывающие сериалы этого лета
Комментарии 2
Актеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему жены в сериалах начали убивать и изменять
Почему жены в сериалах начали убивать и изменять
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Актриса, чей род бежал из СССР, стала мировой звездой
Фильмы, заставившие рыдать даже циников
Фильмы, заставившие рыдать даже циников
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Российская актриса, ради любви бросившая Голливуд
03:33
Российская актриса, ради любви бросившая Голливуд
Актеры
Фильмы, заставившие рыдать даже циников
12:26
Фильмы, заставившие рыдать даже циников
Фильмы
Актеры, которые каждый раз выглядят в кино по-новому
15:50
Актеры, которые каждый раз выглядят в кино по-новому
Актеры
Как родился советский Карлсон
13:56
Как родился советский Карлсон
Фильмы
Что стало с ученицей Герасимова, уехавшей в Колумбию
10:01
Что стало с ученицей Герасимова, уехавшей в Колумбию
Актеры
Самые захватывающие сериалы этого лета
10:31
Самые захватывающие сериалы этого лета
Сериалы
Недооцененная фантастика 2012 года становится лидером
04:22
Недооцененная фантастика 2012 года становится лидером
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение