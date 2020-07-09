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Актеры, застрявшие в одном образе 

Елена Красовская 5 часов назад
Видео рассказывает об актёрах, которые из фильма в фильм играют одну и ту же роль. В разных проектах их персонажи меняют имена, оказываются в различных обстоятельствах, но по сути остаются собой. Так, Джеки Чан попробовал себя в разных ипостасях: он актёр, режиссёр, сценарист, мастер боевых искусств и каскадёр. Но в каждой картине он всегда играет одного героя — добродушного парня, который успешно отбивается от всех врагов, не забывая отпускать беззлобные шутки. Смотрите видео и узнайте о других заложниках образа.
Ранее «Рамблер» вспомнил культовые роли Сильвестра Сталлоне.
Актеры , Видео , Сильвестр Сталлоне , Джеки Чан
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