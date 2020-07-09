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Артисты, кусавшие локти после отказа от ролей 

Елена Красовская 5 часов назад
Видео рассказывает об актёрах, которые отказались от предложений режиссёров и продюсеров, а потом кусали себе локти, наблюдая за славой коллег. Например, в своё время главную роль в фильме «Матрица» предложили Уиллу Смиту. В конце девяностых Смит был в числе первых голливудских звёзд и выбирал только те проекты, которые ему нравились. «Матрица» показалась ему сложной и бесперспективной, так что роль ушла Киану Ривзу, который после выхода моментально получил статус суперзвезды, а «Матрица» тут же стала культовой. Какие ещё актёры опрометчиво отказались от ролей, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Терон высказалась о своей замене в приквеле «Безумного Макса».
Актеры , Видео , Матрица , Безумный Макс , Уилл Смит , Киану Ривз
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