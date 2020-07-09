Чем обернулся роман с женой заммминистра для Назарова 

Герой видео — советский и российский актёр Юрий Назаров. Первый фильм с его участием вышел в 1957 году, и с тех пор артист снимался постоянно. Даже сейчас, когда ему уже за 80, Назаров не оставляет работу и продолжает участвовать в кино— и телепроектах. Как складывалась карьера артиста? Какой была его личная жизнь? И какую роль сыграл в судьбе Юрия Назарова роман с супругой заместителя министра кинематографии? Обо всём узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как семья этой актрисы сбежала из СССР, а теперь её знает весь мир.