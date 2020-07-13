На кого звезда «Моей прекрасной няни» оставила внучку 

Героиня видео — актриса Александра Назарова. Впервые Александра появилась на экране ещё в 1961 году, но колоссальная популярность пришла к ней спустя полвека, когда она сыграла оптимистичную бабушку в сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2008). Начиная сниматься в весёлой истории, актриса не знала, что скоро ей предстоит потерять сына и побороться за возможность воспитывать внучку. Но когда показалось, что жизнь наладилась, произошла новая трагедия. Смотрите ролик и узнайте факты об актрисе.
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