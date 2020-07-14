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Почему Михалкова до сих пор не устроила личную жизнь 

Елена Красовская 13 часов назад
Героиня видео — экс-актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Юлия не была членом одноимённой команды Клуба весёлых и находчивых, из которой и родилось шоу. Она присоединилась к коллективу позднее, но сумела стать одной из самых заметных актрис. В начале июля Юлии исполнилось 37 лет, но она по-прежнему одна и не стремится посвящать фанатов в подробности личной жизни. Какие секреты пытается скрыть актриса?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Терон высказалась о своей замене в приквеле «Безумного Макса».
Актеры , Видео , ТВ , Безумный Макс
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