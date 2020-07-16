«Папины дочки» закрутили скандальные романы 

Смотрите видео и узнайте о новом витке популярности, который настиг некоторых актрис, снимавшихся в сериале «Папины дочки» (2007-2013). Сериал в своё время был невероятно популярным, а девочки, игравшие в нём, регулярно появлялись в разных телепередачах и на страницах глянца. Когда вышел последний эпизод, слава пошла на убыль, но сейчас об актрисах заговорили снова. И виной тому романы, которые закрутили «папины дочки».