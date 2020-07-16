Как выглядят актеры, всегда играющие монстров 

Смотрите видео и узнайте об актёрах, которым постоянно доверяли играть монстров и чудовищ. Зрителей порой даже не знали, как выглядят исполнители ролей, ведь их лица всегда были скрыты. Прежде, когда не было компьютерной графики, им приходилось появляться на экранах в масках, позже на помощь пришёл сложный грим, а сейчас внешность актёров для страшных ролей изменяют аниматоры. Как же выглядят те, кто в кино всегда появлялся в устрашающем виде?