Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере 

Смотрите видео и узнайте о взаимоотношениях в семье Немоляевых-Лазаревых. Светлана Немоляева и Александр Лазарев считались одной из самых интересных пар отечественного кино. Поженившись совсем молодыми, они всю жизнь провели вместе, пока Александр не ушёл из жизни в 2011 году. В 1967 году в семье появился наследник — сын Александр, тоже выбравший актёрскую стезю. Как отнеслись звёздные родители к тому, что мальчик решил стать артистом, и что они делали, чтобы помочь ему в профессии? Ролик раскроет подробности.
Ранее «Рамблер» рассказывал про советских актрис с горькой судьбой.