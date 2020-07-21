Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что стало с юной актрисой из «Чужих писем» 

Елена Красовская 4 часа назад
Героиня видео — советская актриса Светлана Смирнова. Её дебютной работой в кино стала драма «Чужие письма» (1975), которая сразу принесла Светлане популярность. На Смирнову тут же посыпались предложения от режиссёров, она снималась без перерывов и стала настоящей любимицей зрителей. Правда, обожание публики не помогло актрисе стать счастливой в первом браке. Как сложилась жизнь Светланы Смирновой, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как снимали посадку самолёта в «Невероятных приключениях итальянцев в России».
Актеры , Видео , Чужие письма , Светлана Смирнова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кем была первая жена Ивана Урганта
Кем была первая жена Ивана Урганта
Елена Проклова щеголяет в мини на седьмом десятке
Елена Проклова щеголяет в мини на седьмом десятке
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Картины, с которыми не сравнятся фильмы для взрослых
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Что стало с юной актрисой из «Чужих писем»
03:23
Что стало с юной актрисой из «Чужих писем»
Актеры
Почему пропала с экранов Наталия Сайко
10:03
Почему пропала с экранов Наталия Сайко
Актеры
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
06:31
Самые нелепые казусы, случившиеся в прямом эфире
ТВ
Кто мог бы сыграть Мюллера в «Семнадцати мгновениях»
26:27
Кто мог бы сыграть Мюллера в «Семнадцати мгновениях»
Актеры
Какую роль Василий Ливанов любит больше всего
03:56
Какую роль Василий Ливанов любит больше всего
Актеры
Смерти киногероев, заставившие зрителей рыдать
12:26
Смерти киногероев, заставившие зрителей рыдать
Фильмы
Кем была первая жена Ивана Урганта
02:54
Кем была первая жена Ивана Урганта
ТВ Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение