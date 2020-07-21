Что стало с юной актрисой из «Чужих писем» 

Героиня видео — советская актриса Светлана Смирнова. Её дебютной работой в кино стала драма «Чужие письма» (1975), которая сразу принесла Светлане популярность. На Смирнову тут же посыпались предложения от режиссёров, она снималась без перерывов и стала настоящей любимицей зрителей. Правда, обожание публики не помогло актрисе стать счастливой в первом браке. Как сложилась жизнь Светланы Смирновой, расскажет ролик.
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