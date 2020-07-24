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Почему Леонид Филатов остался бездетным 

Елена Красовская 5 часов назад
Герой видео — актёр Леонид Филатов. Он был настоящим кумиром зрительниц, его обожали женщины, а сотни поклонниц мечтали хотя бы на минуту оказаться рядом. Но сам Филатов любил только одну женщину, актрису Нину Шацкую, которая ради него даже ушла от супруга Валерия Золотухина. Пара была счастлива, Нина была с Леонидом до конца жизни. Но вот детей в этом браке не было. Почему Леонид Филатов отказался от отцовства, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с актрисами из советских сказок.
Актеры , Видео , Валерий Золотухин , Нина Шацкая , Леонид Филатов
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