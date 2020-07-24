Почему Леонид Филатов остался бездетным 

Герой видео — актёр Леонид Филатов. Он был настоящим кумиром зрительниц, его обожали женщины, а сотни поклонниц мечтали хотя бы на минуту оказаться рядом. Но сам Филатов любил только одну женщину, актрису Нину Шацкую, которая ради него даже ушла от супруга Валерия Золотухина. Пара была счастлива, Нина была с Леонидом до конца жизни. Но вот детей в этом браке не было. Почему Леонид Филатов отказался от отцовства, узнайте из ролика.
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