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Асмус после развода снялась в откровенном образе в новом фильме 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Кристина Асмус после развода теперь не стесняется откровенных кадров. После скандала с фильмом "Текст" актриса решила не останавливаться и продолжила сниматься без одежды. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro. В Сети Асмус рассказала, что сыграла в новом фильме "Китобой".
Картина выйдет на экраны совсем скоро. Сюжет картины разворачивается вокруг охотников на китов. В одной из сцен китобои смотреть в компьютер. Согласно сценарию, актриса играет одну из девушек в видеочате. В одной из сцен ей пришлось предстать без одежды.

"Просто нереальные новости! Наш фильм «Китобой» вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля. Работа над проектом шла более 7 лет", — рассказала актриса.

Главные роли в ленте сыграли непрофессиональные актеры, которых выбирали среди чукотских подростков.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен.
Актеры , Видео , Кристина Асмус
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