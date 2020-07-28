Кристина Асмус после развода теперь не стесняется откровенных кадров. После скандала с фильмом "Текст" актриса решила не останавливаться и продолжила сниматься без одежды. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro. В Сети Асмус рассказала, что сыграла в новом фильме "Китобой".

Картина выйдет на экраны совсем скоро. Сюжет картины разворачивается вокруг охотников на китов. В одной из сцен китобои смотреть в компьютер. Согласно сценарию, актриса играет одну из девушек в видеочате. В одной из сцен ей пришлось предстать без одежды.

"Просто нереальные новости! Наш фильм «Китобой» вошел в программу Венецианского международного кинофестиваля. Работа над проектом шла более 7 лет", — рассказала актриса.

Главные роли в ленте сыграли непрофессиональные актеры, которых выбирали среди чукотских подростков.