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Ванн Дамм сыграет в комедии, которую снимает Netflix на Украине 

Стелла Шмель 5 часов назад
Ванн Дамм приедет сниматься на Украину
Фото: globallookpress.com
Актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в новом детище Netflix. Речь идет о комедийном боевике "Последний наемник", об этом сообщает издание Variety.
Как стало известно, съемки уже стартовали и продлятся до сентября, часть из них пройдет на территории Украины в Киеве.
Сюжет будет развиваться вокруг многочисленных интриг на государственном уровне. Сам же Ван Дамм играет роль бывшего агента спецслужб, который срочно должен вернуться во Францию, ведь у его сына большие проблемы — его обвиняют в контрабанде наркотиков и оружия.
Ранее "Рамблер" писал, что Анастасия Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка».
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Актеры , Анастасия Ивлеева , Жан-Клод Ван Дамм , Netflix
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