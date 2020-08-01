Ванн Дамм приедет сниматься на Украину

Актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в новом детище Netflix. Речь идет о комедийном боевике "Последний наемник", об этом сообщает издание Variety.
Как стало известно, съемки уже стартовали и продлятся до сентября, часть из них пройдет на территории Украины в Киеве.
Сюжет будет развиваться вокруг многочисленных интриг на государственном уровне. Сам же Ван Дамм играет роль бывшего агента спецслужб, который срочно должен вернуться во Францию, ведь у его сына большие проблемы — его обвиняют в контрабанде наркотиков и оружия.
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