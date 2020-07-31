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Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»
Фото: @_agentgirl_
Анастасия Ивлеева возвращается к роли ведущей популярного шоу «Орел и решка» в новом сезоне. Такое решение было принято создателями проекта после того, как блогер запустила в Instagram челлендж.
На своей странице Ивлеева объявила о том, что она готова вернуться в телешоу, которое вела с 2017 года, если ее подписчика оставят 500 тысяч комментариев с хэштегом #насюшкуврешку на странице телеканала. Нужное количество комментариев было достигнуто всего за несколько часов.
«Пятница!» отреагировала на происходящее и объявила, что Ивлеева возвращается на передачу о путешествиях. По словам гендиректора «Пятницы» Николая Картозии, это первый случай, когда подобные решения принимают не продюсеры, а сами зрители.
Вот как на происходящее отреагировала сама Анастасия:

«Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие и я вас обожаю».

Ранее «Рамблер» писаал о том, как Эрнст боролся за Собчак.
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Комментарии 2
ТВ , Пятница , Анастасия Ивлеева
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