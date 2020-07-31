Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» 

Анастасия Ивлеева возвращается к роли ведущей популярного шоу «Орел и решка» в новом сезоне. Такое решение было принято создателями проекта после того, как блогер запустила в Instagram челлендж.

На своей странице Ивлеева объявила о том, что она готова вернуться в телешоу, которое вела с 2017 года, если ее подписчика оставят 500 тысяч комментариев с хэштегом #насюшкуврешку на странице телеканала. Нужное количество комментариев было достигнуто всего за несколько часов.

«Пятница!» отреагировала на происходящее и объявила, что Ивлеева возвращается на передачу о путешествиях. По словам гендиректора «Пятницы» Николая Картозии, это первый случай, когда подобные решения принимают не продюсеры, а сами зрители.

Вот как на происходящее отреагировала сама Анастасия: