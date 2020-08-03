Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра 

Смотрите видео и узнайте о скандале, который разгорелся в российской театральной среде. На днях стало известно, что театр «Современник» покинул Сергей Гармаш, который служит здесь с 1984 года. Гармаш написал письмо коллегам, в котором объяснил свой поступок и обвинил нового художественного руководителя театра в своём уходе. Демарш артиста уже прокомментировали его коллеги, но категоричнее всех высказалась Лия Ахеджакова.
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, попавших в кино благодаря родителям.