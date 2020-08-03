Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о скандале, который разгорелся в российской театральной среде. На днях стало известно, что театр «Современник» покинул Сергей Гармаш, который служит здесь с 1984 года. Гармаш написал письмо коллегам, в котором объяснил свой поступок и обвинил нового художественного руководителя театра в своём уходе. Демарш артиста уже прокомментировали его коллеги, но категоричнее всех высказалась Лия Ахеджакова.
Ранее «Рамблер» рассказывал об актёрах, попавших в кино благодаря родителям.
Актеры , Видео , Лия Ахеджакова , Сергей Гармаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самбурская возвращается в «Универ»
Самбурская возвращается в «Универ»
Громкие роли, о которых актеры потом жалели
Громкие роли, о которых актеры потом жалели
Тарантино составил список лучших фильмов всех времен
Тарантино составил список лучших фильмов всех времен
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, которые сыграли одну роль и исчезли
10:43
Актеры, которые сыграли одну роль и исчезли
Актеры
Фильмы, которые запрещены в современной России
12:40
Фильмы, которые запрещены в современной России
Фильмы
Как Шариков стал для актера счастьем и проклятьем
10:14
Как Шариков стал для актера счастьем и проклятьем
Актеры
Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра
03:06
Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра
Актеры
Как кинокарьера чуть не убила Дрю Бэрримор
02:09
Как кинокарьера чуть не убила Дрю Бэрримор
Актеры
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
09:40
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
ТВ
Фильмы об автокатастрофах и потере памяти
01:45
Фильмы об автокатастрофах и потере памяти
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение