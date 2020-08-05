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«Придется идти на завод»: Постовалов пожаловался на положение артистов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Актер Роман Постовалов, известный по шоу "Уральские пельмени", поддержал продюсера Иосифа Пригожина, который высказался о "бедственном положении" артистов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Комсомольская правда-Екатеринбург".
По словам Постовалова, пандемия не повлияла на доход популярных звезд, но отразилась на менее известных актерах.

«Я хоть и в "Уральских пельменях", но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала. Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, а не хотелось бы», — рассказал Роман Постовалов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Михалкова открестилась от «Уральских пельменей».
Актеры , Видео , Иосиф Пригожин , МВД
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