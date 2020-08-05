Актер Роман Постовалов, известный по шоу "Уральские пельмени", поддержал продюсера Иосифа Пригожина, который высказался о "бедственном положении" артистов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Комсомольская правда-Екатеринбург".
По словам Постовалова, пандемия не повлияла на доход популярных звезд, но отразилась на менее известных актерах.
«Я хоть и в "Уральских пельменях", но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала. Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, а не хотелось бы», — рассказал Роман Постовалов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михалкова открестилась от «Уральских пельменей».