Актриса Юлия Михалкова рассказала, какие у нее отношения с бывшими коллегами из шоу "Уральские пельмени" и планируют ли они совместные проекты. Об этом сообщает "Собеседник".

По словам Михалковой, с некоторыми участниками "Уральских пельменей" она поддерживает дружеское общение. Однако о совместной работе актриса пока не думает.

«Разовых проектов с бывшими коллегами не планирую. Но вы сами видите, сколько всего нового, интересного производится на СТС к каждому сезону. Кто знает, возможно, на будущих ярких проектах я с кем-то из них пересекусь. Потому что в «Пельменях» есть по-настоящему талантливые артисты», — поделилась Юлия Михалкова.

Напомним, что в прошлом году актриса ушла из шоу.