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Михалкова рассказала об отношениях с коллегами из «Уральских пельменей» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Актриса Юлия Михалкова рассказала, какие у нее отношения с бывшими коллегами из шоу "Уральские пельмени" и планируют ли они совместные проекты. Об этом сообщает "Собеседник".
По словам Михалковой, с некоторыми участниками "Уральских пельменей" она поддерживает дружеское общение. Однако о совместной работе актриса пока не думает.

«Разовых проектов с бывшими коллегами не планирую. Но вы сами видите, сколько всего нового, интересного производится на СТС к каждому сезону. Кто знает, возможно, на будущих ярких проектах я с кем-то из них пересекусь. Потому что в «Пельменях» есть по-настоящему талантливые артисты», — поделилась Юлия Михалкова.

Напомним, что в прошлом году актриса ушла из шоу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что звезда «Уральских пельменей» снялась в новом проекте.
ТВ , Видео , Юлия Михалкова
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