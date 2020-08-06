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Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает об актёрах, которые зашли слишком далеко и начали путать собственную личность с персонажем. Полное погружение в роль способствует тому, что герой на экране выглядит убедительно и заставляет зрителей верить в истинность происходящего. Но для самих артистов столь близкое знакомство с персонажем иногда заканчивается проблемами в жизни. На что пошли ради ролей Кристиан Бейл, Вэл Килмер, Хилари Суонк и другие знаменитости, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал про известных актёров, которых сгубил алкоголизм.
Актеры , Видео , Фильмы , Кристиан Бейл , Хилари Суонк , Вэл Килмер
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