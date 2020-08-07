Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку 

Смотрите ролик и узнайте, как актёр Александр Мохов влюбился в 16-летнюю девушку. Александр преподавал в Школе-студии МХАТ и именно там встретил юную студентку Дарью Калмыкову. Дарье тогда было 16, а вот Мохову — на 20 лет больше. Актёр понимал, что их роман вызовет осуждение общественности, но ничего не мог с собой поделать. Чем завершилась влюблённость и какие отношения между Александром и Дарьей сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал про актёров, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли.