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Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как актёр Александр Мохов влюбился в 16-летнюю девушку. Александр преподавал в Школе-студии МХАТ и именно там встретил юную студентку Дарью Калмыкову. Дарье тогда было 16, а вот Мохову — на 20 лет больше. Актёр понимал, что их роман вызовет осуждение общественности, но ничего не мог с собой поделать. Чем завершилась влюблённость и какие отношения между Александром и Дарьей сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал про актёров, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли.
Актеры , Видео , Дарья Калмыкова , Александр Мохов
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