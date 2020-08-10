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Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов 

Елена Красовская 7 часов назад
Герой видео — актёр Вениамин Смехов. На дня он празднует 80-летний юбилей, однако в это сложно поверить: Вениамин до сих пор сохраняет живой характер и постоянно работает, а режиссёры мечтают заполучить его в свои театры. Как складывается карьера артиста? Почему именно он стал Атосом в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и не обижает ли Смехова, что многие помнят его исключительно по этой роли? Всё о любимом актёре — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как актриса «Самой обаятельной и привлекательной» довела режиссёра до инфаркта.
Актеры , Видео , Вениамин Смехов
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