Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов 

Герой видео — актёр Вениамин Смехов. На дня он празднует 80-летний юбилей, однако в это сложно поверить: Вениамин до сих пор сохраняет живой характер и постоянно работает, а режиссёры мечтают заполучить его в свои театры. Как складывается карьера артиста? Почему именно он стал Атосом в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и не обижает ли Смехова, что многие помнят его исключительно по этой роли? Всё о любимом актёре — в ролике.
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