Киану Ривз объяснил угрюмость россиян 

По словам актера, у россиян часто хмурое настроение из-за специфических внешних условий. Долгое время Киану Ривз не понимал этой особенности местных, но, пожив некоторое время в стране, понял, в чем дело.

«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — рассказал актер.

Он убежден, что за внешней угрюмостью прячутся светлые души. Кроме того, люди в России, по его мнению, очень гостеприимны и умеют отдыхать.