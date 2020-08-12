Киану Ривз объяснил угрюмость россиян 

Голливудский актер Киану Ривз рассказал, почему россияне редко улыбаются. Он вспомнил свою поездку в Санкт-Петербург во время съемок фильма "Джон Уик".
По словам актера, у россиян часто хмурое настроение из-за специфических внешних условий. Долгое время Киану Ривз не понимал этой особенности местных, но, пожив некоторое время в стране, понял, в чем дело.
«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — рассказал актер.
Он убежден, что за внешней угрюмостью прячутся светлые души. Кроме того, люди в России, по его мнению, очень гостеприимны и умеют отдыхать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт тайный смысл "Матрицы".