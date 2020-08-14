Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Звезды, загубившие карьеры собственными руками 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как звёзды своими руками загубили собственные карьеры. Самым обсуждаемым случаем последнего времени стало ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который был в нетрезвом состоянии. Михаил всегда был известен как любитель спиртных напитков, но коллеги и поклонники прощали ему слабость за талант. Однако сейчас терпение общественности лопнуло, и Ефремов отправился под суд. И вряд ли в ближайшие годы его карьера будет развиваться. О других скандальных историях, испортивших репутацию знаменитостей, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Деревянко увеличил свой гонорар в полтора раза.
Актеры , Видео , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Как советский бард сыграл нациста
26:18
Как советский бард сыграл нациста
Актеры
Чем занялись дети Бондарчук и Бурляева
03:15
Чем занялись дети Бондарчук и Бурляева
Актеры
Звезды, загубившие карьеры собственными руками
10:52
Звезды, загубившие карьеры собственными руками
Актеры
Актеры, ушедшие из жизни во время съемок
03:14
Актеры, ушедшие из жизни во время съемок
Актеры
Кто положил глаз на жену Высоцкого на съемках
26:12
Кто положил глаз на жену Высоцкого на съемках
Фильмы
Как слава губит участников «Дома-2»
11:13
Как слава губит участников «Дома-2»
ТВ
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
11:47
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение