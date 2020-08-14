Звезды, загубившие карьеры собственными руками 

Смотрите ролик и узнайте, как звёзды своими руками загубили собственные карьеры. Самым обсуждаемым случаем последнего времени стало ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который был в нетрезвом состоянии. Михаил всегда был известен как любитель спиртных напитков, но коллеги и поклонники прощали ему слабость за талант. Однако сейчас терпение общественности лопнуло, и Ефремов отправился под суд. И вряд ли в ближайшие годы его карьера будет развиваться. О других скандальных историях, испортивших репутацию знаменитостей, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Деревянко увеличил свой гонорар в полтора раза.