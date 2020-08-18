Как роль Ленина отразилась на карьере Андрея Мягкова 

Герой видео — актёр Андрей Мягков. Знаковыми для него стали комедии Эльдара Рязанова, хотя советским зрителям Мягков был хорошо знаком и до них. Ещё в 1965 году Андрей дебютировал сразу в главной роли в картине «Похождения зубного врача» и полюбился публике. Как артист несколько раз оказывался между жизнью и смертью? Как повлияла на его карьеру роль Ленина? Почему фильмы с его участием отправляли на полку? Обо всём расскажет ролик.
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