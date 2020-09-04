Почему Рыбников считал, что ему не повезло 

Ролик рассказывает о жизни одного из любимцев советских зрителей — актёре Николае Рыбникове. В пятидесятые-шестидесятые годы Рыбников был на пике славы, фильмы, в которых он снимался, неизменно становились хитами, а публика пересматривала их десятки раз. Но позднее популярность Николая пошла на спад, режиссёры перестали приглашать его, а новое поколение постепенно стало забывать. Почему Рыбников считал, то ему не повезло в жизни, узнайте из видео.
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