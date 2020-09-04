Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Почему Рыбников считал, что ему не повезло 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает о жизни одного из любимцев советских зрителей — актёре Николае Рыбникове. В пятидесятые-шестидесятые годы Рыбников был на пике славы, фильмы, в которых он снимался, неизменно становились хитами, а публика пересматривала их десятки раз. Но позднее популярность Николая пошла на спад, режиссёры перестали приглашать его, а новое поколение постепенно стало забывать. Почему Рыбников считал, то ему не повезло в жизни, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, куда пропал Эдди Мерфи.
Актеры , Видео , Эдди Мерфи , Николай Рыбников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные голливудские пары
Самые странные голливудские пары
Какими стали советские кинозвезды, пленявшие мужчин
Какими стали советские кинозвезды, пленявшие мужчин
Артисты, которые не боятся откровенных сцен
Артисты, которые не боятся откровенных сцен
Видео
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Сцены из сериала «Офис», которые не показали зрителям
11:43
Сцены из сериала «Офис», которые не показали зрителям
Сериалы
Почему Рыбников считал, что ему не повезло
44:12
Почему Рыбников считал, что ему не повезло
Актеры
Трилогии, которым не суждено получить продолжение
19:02
Трилогии, которым не суждено получить продолжение
Фильмы
Киношные психи, влюбившие в себя зрителей
11:22
Киношные психи, влюбившие в себя зрителей
Фильмы
Голливудские звезды сомнительной красоты
05:44
Голливудские звезды сомнительной красоты
Актеры
Почему дочь Артмане так похожа на Матвеева
26:06
Почему дочь Артмане так похожа на Матвеева
Актеры
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
02:51
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение