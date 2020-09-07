Почему Раневская под конец жизни осталась одна 

Ролик рассказывает о советской актрисе Фаине Раневской, слава которой не утихает и после смерти. Путь актрисы к популярности был непростым: родители не верили в неё, а педагоги считали, что будущая звезда лишена таланта. Но упорная девушка верила в себя и безоглядно шла к цели, завоевав в итоге любовь миллионов. Почему армия почитателей не сделала Раневскую счастливой и почему она так и не сумела создать собственную семью, узнайте из видео.
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