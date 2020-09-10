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Что стало с малышом, сыгравшим внука в «Офицерах» 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как сложилась жизнь малыша, сыгравшего совсем маленького внука главных героев в фильме «Офицеры». По сюжету мать Вани Трофимова оставляет внука бабушке, поскольку сама уходит на фронт. Авторы фильма попросили младенца у знакомых, но все мамы, у которых были малыши, отказались. Тогда было решено взять героя из дома малютки, где живут дети-отказники. Так 11-месячный Вова Селиванов получил роль в будущем кинохите. Что стало с мальчиком позже, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» вспомнил культовых советских актёров, отсидевших в тюрьме.
Актеры , Видео , Фильмы , Офицеры
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