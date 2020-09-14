Почему юный актер из сказки стал грузчиком 

Герой ролика — актёр Виктор Перевалов, начавший карьеру в совсем юном возрасте. В кино Виктор попал случайно: во время экскурсии в компании одноклассников его заметил режиссёр Владимир Бычков, снимавший короткометражку «Тамбу-Ламбу». Первоклассник Перевалов очень ему понравился, поэтому Бычков пригласил его на киностудию. Так начался путь Виктора в кино. Как складывалась дальнейшая карьера мальчика и почему повзрослевший артист столкнулся со сложностями, расскажет ролик.
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