Назван главный российский актер десятилетия

Данилу Козловского признали главным российским актером десятилетия. Лидирующую позицию он занял в рейтинге издания «Бюллетень кинопрокатчика».

При составлении топа руководствовались девятью критериями, такими как: общее число проектов с участием актера, количество главных ролей, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, число подписчиков в Instagram, а также общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актера и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов.