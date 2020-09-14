Назван главный российский актер десятилетия

Данилу Козловского признали главным российским актером десятилетия. Лидирующую позицию он занял в рейтинге издания «Бюллетень кинопрокатчика».
При составлении топа руководствовались девятью критериями, такими как: общее число проектов с участием актера, количество главных ролей, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, число подписчиков в Instagram, а также общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актера и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов.
В результате лидером рейтинга стал Данила Козловский. Второе место занял Александр Петров, который уступил первому в числе главных ролей. А «бронза» досталась Петру Федорову.
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