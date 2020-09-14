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Выяснилось, кто стал главным актером десятилетия 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Назван главный российский актер десятилетия
Фото: Кадр из фильма "Духless 2"
Данилу Козловского признали главным российским актером десятилетия. Лидирующую позицию он занял в рейтинге издания «Бюллетень кинопрокатчика».
При составлении топа руководствовались девятью критериями, такими как: общее число проектов с участием актера, количество главных ролей, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, число подписчиков в Instagram, а также общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актера и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов.
В результате лидером рейтинга стал Данила Козловский. Второе место занял Александр Петров, который уступил первому в числе главных ролей. А «бронза» досталась Петру Федорову.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыты самые «сумасшедшие» случаи в прямом эфире.
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Актеры , Бронза , Данила Козловский , Александр Петров , Петр Федоров
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