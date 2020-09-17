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Кому посвятил свой фильм Еременко-младший 

Елена Красовская 5 часов назад
Герой ролика — один из самых популярных и любимых советских актёров Николай Ерёменко-младший. Николай появился в семье творческой: его родители были актёрами, а отец, Николай Ерёменко-старший, был настоящей кинозвездой. Сыну с первых ролей в кино пришлось доказывать, что он не просто наследник громкой фамилии, а действительно талантливый артист, способный сделать себе имя сам. И довольно быстро ему это удалось. Как складывалась карьера Ерёменко-младшего, рассказывает видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что выяснилось, кто стал главным актёром десятилетия.
Актеры , Видео
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