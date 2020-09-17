Кому посвятил свой фильм Еременко-младший 

Герой ролика — один из самых популярных и любимых советских актёров Николай Ерёменко-младший. Николай появился в семье творческой: его родители были актёрами, а отец, Николай Ерёменко-старший, был настоящей кинозвездой. Сыну с первых ролей в кино пришлось доказывать, что он не просто наследник громкой фамилии, а действительно талантливый артист, способный сделать себе имя сам. И довольно быстро ему это удалось. Как складывалась карьера Ерёменко-младшего, рассказывает видео.