Что стало с сестрой Ларисы Ивановны, отшившей Мимино 

Смотрите ролик и узнайте, что стало с юной актрисой, героиня которой так невежливо обошлась с главным героем фильма режиссёра Георгия Данелии «Мимино» (1977). Сестру Ларисы Ивановны сыграла Ольга Казакова, которая уже не была новичком на площадке Впервые Она снялась в кино ещё в 1972 году, и режиссёры её заметили. К 1977 году Ольга была уже довольно известной молодой актрисой. Как пробы Ольги вошли в фильм и почему её карьера прервалась, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» назвал лучшие фильмы с Патриком Суэйзи.